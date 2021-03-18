Женщина попала под поезд на станции Примыкание

Женщина попала под поезд в Заводском районе
Фото: Екатерина Семенова
В Заводском районе Саратова женщина попала под поезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, ЧП случилось на станции Примыкание.
Личность женщины пока не установлена, она госпитализирована.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.
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