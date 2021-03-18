В Саратове отключили воду еще на шести улицах

До вечера не будет воды у жителей домов по проспекту 50 лет Октября, 73, 71, 69, 65, 67, 63, а также по Вишневому и Деловому проездам до улицы Вишневая, в домах № 11, 9, 7, 7а по улице Деловая. Все это из-за того, что ООО «КВС» проводит работы на водопроводе по проспекту 50 лет Октября, 71.

Отключение планируется до 20:00 сегодняшнего дня.

Также не будет воды на улице Международная, 1–10 и Международном проезде, 1, 3, 5, 7, 13, 4а, 7а, 44, 43. Но здесь это связано с заявкой сторонней организации, которой необходимо провести работы на своих коммуникациях. Вернуть водоснабжение обещают также в 20:00.