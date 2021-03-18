Более 200 тысяч детей Саратовской области получили сертификаты на допобразование

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В Саратовской области свыше 213 тыс. детей получили сертификаты на дополнительное образование.

- Сертификат — гарантия государства по оплате услуг допобразования. Он имеет номинал на оплату услуг для детей от 5 до 18 лет. Его нельзя обналичить. Работа ведется через портал-навигатор персонифицированного дополнительного образования области, где родители могут выбрать образовательную организацию, записать ребенка в кружки и секции и получить сертификат. Также обратиться за сертификатом можно в образовательную организацию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минобразе.

Выдача сертификатов ведется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Саратовском областном институте образования на эту тему прошло совещание с руководителями муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, специалистами саратовского детского технопарка «Кванториум», Областного центра экологии, краеведения и туризма, руководителями учреждений допобразования Вольска, Балашова, Ртищево и Лысых Гор.

На мероприятии обсудили опыт работы по развитию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, механизмы работы.

Начальник Регионального модельного центра дополнительного образования детей Светлана Домникова рассказала, что к концу 2021 году дополнительным образованием собираются охватить до 76% детей. На сегодняшний день на портале-навигаторе зарегистрировано 1 123 организации и более 7 тыс. программ дополнительного образования детей.

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