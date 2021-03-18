В Саратовской области пенсионерам помогают вернуть активность

В областных КЦСОН гражданам помогают вернуть активность. Фото Минтруда

В Саратовской области пожилым людям помогают вернуть активность после перенесенных заболеваний.

- Окружить теплом и вниманием пожилых людей призвана программа «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Занятия ведутся в школах восстановления «Шаг за шагом» в комплексных центрах социального обслуживания населения, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Одна из таких школ находится в Татищевском районе. Там есть тренажеры для рук, стенд для развития бытовых действий, настенный модуль для восстановления двигательной активности запястий и многое другое.

Одна из участниц программы Роза Богапова рассказала, что специалисты КЦСОН помогают гражданам, не оставляют наедине с проблемами.

- Школа восстановления позволяет пожилым людям, которые перенесли серьезные заболевания, вернуть подвижность, укрепить здоровье, да еще и расширить круг общения. Это, наверное, для меня и значит активное долголетие, — отметила Роза Джавдятовна.

До конца 2024 года школы «Шаг за шагом» появятся во всех комплексных центрах социального обслуживания населения области.

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