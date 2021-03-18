Саратовцев ожидает закрытие трамваев № 3, а также № 4 и 6

Трамвай маршрута № 3 Фото: Ольга Симонова

В Саратове на время строительства линии скоростного трамвая будут закрыты популярные маршруты — № 3, 4 и 6.

Это произойдет не ранее, чем через два года, точная дата закрытия и срок, на который горожане лишаться трамваев, пока не известны.

Это следует из предоставленного мэрией Саратова комментария первого заместителя главы администрации Сергея Грачева.

- Мы понимаем, что это колоссальное количество пассажиров: по подсчетам СГЭТ за 2020 год средний ежедневный пассажиропоток на трамвайном маршруте № 3 составил 16,5 тыс. человек. Поэтому на время работ по маршруту следования трамваев № 3, 4, 6 будут дополнительно запущены автобусы средней и большой вместимости. Также будет увеличен выпуск на маршруты троллейбусов Ленинского депо для частичной компенсации перевозки пассажиров на общем участке пути. Прорабатывается вопрос с ОАО «РЖД» по увеличению выпуска электропоездов городского и пригородного сообщения, — заявил Грачев.

Он отметил, что горожане испытают неудобство при отмене трамвайных маршрутов, но конечная цель того стоит, и напомнил историю с ремонтом Трофимовского моста, когда было более чем на год закрыто движение троллейбусных маршрутов в этом районе.

- В случае со скоростным трамваем это будет полноценное строительство с нуля: трамвайный путь, контактная сеть, разворотные кольца, специальные посадочные площадки, а также, как я уже упоминал — строительство и реконструкция тяговых подстанций и вынос коммуникаций, — заметил Грачев.

В рамках заключенного контракта в текущем году в соответствии с проектом срок проведения работ составит два года. Закупка подвижного состава для линии скоростного трамвая в 2021 году также не предусмотрена.

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