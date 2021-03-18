Центр повышения мастерства педагогов откроется в Саратове в 2021 году

.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов откроется в Саратовской области в 2021 году и станет структурным подразделением областного института развития образования.

Создание центра в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом Путиным, позволит выстраивать персонифицированные образовательные маршруты на основе выявленных дефицитов профессиональных педагогов и сформировать сеть муниципальной методической поддержки. Планируется, что в первый год работы центра не менее 5% от общей численности педработников области пройдут повышение квалификации там по индивидуальным образовательным маршрутам.

Об этом сообщили в ходе церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между СГУ и Саратовским областным институтом развития образования, которая состоялась 17 марта.

- Подобное соглашение в нашей области подписывается впервые. А совместная работа, основанная на синхронизации наших ключевых приоритетов и позиций, позволит существенно модернизировать нашу систему подготовки педагогических кадров и дать ей новый импульс для развития, — считает ректор Саратовского областного института развития образования Владимир Жуковский.