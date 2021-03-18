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Общество18 марта 2021 9:08

На борьбу с коронавирусом Саратовской области государство выделило 700 млн рублей

Деньги пойдут из резервного фонда Правительства РФ
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Из резервного фонда Правительства РФ Саратовской области направили 704,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе первого заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеба Хора, деньги пойдут на борьбу с коронавирусом. Их получит областной Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Средства направят на обеспечение медицинских организаций в условиях ЧС, а также при возникновении угрозы распространения заболеваний.

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