На борьбу с коронавирусом Саратовской области государство выделило 700 млн рублей

Из резервного фонда Правительства РФ Саратовской области направили 704,8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе первого заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеба Хора, деньги пойдут на борьбу с коронавирусом. Их получит областной Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Средства направят на обеспечение медицинских организаций в условиях ЧС, а также при возникновении угрозы распространения заболеваний.

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