На улице Степана Разина в Саратове девочка попала под колеса иномарки

Автомобиль сбил ребенка на улице Степана Разина
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Октябрьском районе Саратова вчера, 17 марта, автомобиль наехал на ребенка.
- Авария случилась в 11:50 напротив Степана Разина, 5, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Volkswagen Tiguan сбил 12-летнюю девочку, когда она перебегала дорогу в неположенном месте.
За рулем автомобиля был 48-летний мужчина.
Девочка попала в больницу.
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