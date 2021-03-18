На улице Степана Разина в Саратове девочка попала под колеса иномарки

Автомобиль сбил ребенка на улице Степана Разина Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Октябрьском районе Саратова вчера, 17 марта, автомобиль наехал на ребенка.

- Авария случилась в 11:50 напротив Степана Разина, 5, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Volkswagen Tiguan сбил 12-летнюю девочку, когда она перебегала дорогу в неположенном месте.

За рулем автомобиля был 48-летний мужчина.

Девочка попала в больницу.

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