В Саратове иномарка наехала на открытый люк: пострадала старушка-пассажирка

Автомобиль наехал на открытый люк Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Кировском районе Саратова вчера, 17 марта, случилось ДТП.

- В 17:30 на улице Соколовая напротив дома №151а по Чапаева 26-летний водитель Hyundai Accent наехал на открытый люк, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадала 82-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.