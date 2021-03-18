В Саратове иномарка наехала на открытый люк: пострадала старушка-пассажирка

Автомобиль наехал на открытый люк
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Кировском районе Саратова вчера, 17 марта, случилось ДТП.
- В 17:30 на улице Соколовая напротив дома №151а по Чапаева 26-летний водитель Hyundai Accent наехал на открытый люк, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В ДТП пострадала 82-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали.
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