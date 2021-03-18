В Балашове мужчина нашел труп в соседском гараже

Тело мужчины было найдено в его гараже Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области найдено тело 52-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начала проверка, которая позволит установить точную причину смерти. После этого будет принято процессуальное решение.

Труп обнаружил житель Балашова. 17 марта он прошел мимо гаража соседа и увидел, что ворота приоткрыты. Мужчина заглянул внутрь и увидел труп. После этого он сообщил о случившемся родственникам погибшего.

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