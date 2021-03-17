В мэрии Саратова появится новый комитет по развитию территорий

Мэр Саратова Михаил Исаев анонсировал создание в марте нового комитета в структуре администрации города — комитета по развитию территорий.

- Данные изменения продиктованы процессами преобразования Саратова путем объединения с муниципальными образованиями Саратовского района, — написал Исаев на своей странице в Инстаграм.

Он напомнил, что в территорию города уже включены два поселка (Багаевка и Красный Текстильщик), ещё два собираются присоединиться — Рыбушка и Синенькие.

Градоначальник утверждает, что новый комитет будет в его прямом подчинении и станет заниматься юридическим сопровождением процессов, реализацией полномочий в сфере лесного и сельского хозяйства, разработкой предложений в сфере создание благоприятных условий, реализацией проектов развития сельских населенных пунктов и многим другим.

- Депутаты примут решение о создании данного комитета уже в марте, — написал Исаев.

Также он поручил создать в апреле структуру, которая будет заниматься обслуживанием и сопровождением общественных территорий. В 2021 году вы городе собираются благоустроить десять таких пространств: набережную, пляж и т. д.

По словам Исаева, следить за благоустроенными территориями должны люди, которые будут персонально за это отвечать.