Убирать дороги Саратовской области в снегопад вышли более 200 машин

В Саратовской области сегодня, 17 марта, на борьбу со снегопадом вышли 213 единиц техники.

- 32 машины работали на трёх маршрутах Саратова, на той неделе переданных в ведение региона. В Петровском районе трудились 22 единицы, в Саратовском — 21, в Балтайском — 12, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того за день на дороги высыпали более тысячи тонн реагентов.

По данным на 17:00, проезд открыт по всем региональным трассам. Однако в 13 районах снегопад продолжается.

Граждан просят по возможности не садиться за руль.

Также работает круглосуточная диспетчерская служба министерства по номеру: 8 (8452) 49-13-17.