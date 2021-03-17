Кандидат на должность саратовского областного омбудсмена заявила, что ее не все устроило в пенсионной реформе

На заседании комитета Саратовской областной думы по госстроительству представили кандидатов на должность уполномоченного по правам человека. Их двое – Геннадий Макаренко (общественная организация «Правовая защита») и Надежда Сухова («Ассоциация юристов»). Была и третья кандидатура – Наталья Караман, известная балаковская общественница, но ее кандидатуру по неизвестной причине не согласовала Уполномоченный по правам человека в РФ Анна Москалькова.

Кроме короткого представления, депутаты задали вопросы двум кандидатам.

Макаренко спросили, хватит ли ему сил моральных и физических, в силу солидного возраста быть активным и мобильным, ездить по зонам. Тот заявил, что и так по роду деятельности этим занимается, а насчет своей старости предложил встретиться через пять лет и сравнить.

Сухову спросили работала ли она с проблемами заключенных, оппозиционеров. Выяснилось – не работала. Отвечая на вопрос об отношении к пенсионной реформе она заявила, что как гражданина ее «не все устроило в произошедших изменениях», но как юрист – все по закону.

Обе кандидатуры вынесены для рассмотрения на заседание областной думы.

Напомним, прежний уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Журик была вынуждена покинуть должность из-за скандала с мошенничествами, к которым оказался причастен ее сын.

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