Минкульт получит 50 млн рублей на ремонт музеев Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросу ремонта музея имени Федина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, капремонт здания не проводился более 20 лет. Сейчас уже начата экспертиза проекта.

Речь на совещании зашла также о региональной программе ремонта памятников культуры.

- В этом году мы, наряду с привлечением средств из федерального центра, начинаем областную программу по ремонту музеев как памятников культуры. Будем искать решения за счет регионального бюджета. На ближайшей Думе на эти цели мы выделим 50 млн рублей министерству культуры, – сказал Валерий Радаев.

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