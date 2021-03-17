Саратовский марафон «Звездный путь» войдет в календарный план Всероссийской федерации легкой атлетики

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов рассказал о подготовке к празднованию 60-летия первого полета человека в космос.

Вопрос обсуждался на встрече в Москве с исполнительным директором Всероссийской федерации легкой атлетики Борисом Гришиным.

- Решили вопрос о включении саратовского марафона «Звездный путь», посвященного 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина, в календарный план ВФЛА. Открытие мероприятия посетит и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова. Приглашаю всех желающих принять участие в марафоне, – написал министр на своей странице в Instagram.

В ближайшие дни на сайте russiarunning.com начнется регистрация участников.

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