Троллейбусы через мост Саратов-Энгельс могут пустить уже осенью

Мост Саратов - Энгельс Фото: Александр Уриевский

Сейчас идет разработка проектной документации на восстановление троллейбусного маршрута №9, который будет курсировать через мост Саратов-Энгельс.

- В апреле будет закончена документация. Сейчас закладываем средства на ремонтные работы. Стоящие сейчас опоры смогут выдержать контактную сеть. За возвращение троллейбуса есть много факторов, например обращения граждан, улучшение экологической ситуации, развитие городского электрического транспорта, как основного в Саратовской агломерации, - сообщил Иван Козаченко, заместитель министра транспорта Саратовской области на заседании комитета по ЖКХ в Саратовской областной думе 17 марта.

По экономическим и эксплуатационным причинам от идеи использования троллейбусов с автономных ходом на маршруте №9 отказались – слишком дорого.

В сентябре Саратовская агломерация закупит 24 абсолютно новых троллейбуса, 60% их стоимости оплатит федеральный бюджет.

Козаченко также заявил, что пока не планируется продлять троллейбусные маршруты до поселка Приволжский и новой велосипедной дорожки, которая строится к Парку покорителей космоса.

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