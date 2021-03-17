Йога и аквааэробика: во Дворце водных видов спорта в Саратове откроются новые направления занятий

Скоро начнется продажа абонементов во Дворец водных видов спорта Фото: Екатерина Семенова

Во Дворце водных видов спорта в Саратове будут работать группы по аквааэробике, спортивному и туристическому дайвингу и йоге на сапбордах.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политике и спорта, все желающие смогут начать занятия уже с 22 марта, когда стартует продажа абонементов.

Сейчас занятия в бассейнах дворца уже проводят для воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта. Они занимаются прыжками в воду, плаванием, синхронным плаванием, водным поло, плаванием в ластах и воднолыжным спортом.

С апреля во дворце начнут работу группы начальной подготовки по прыжкам в воду, а с мая занятия начнут вести еще четыре тренера по плаванию и два — по водному поло.

В учреждении предусмотрены скидки для пенсионеров и студентов-очников.

Напомним, Дворец водных видов спорта был построен благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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