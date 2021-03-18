Туман и гололедицу прогнозируют синоптики

В Саратовской области сегодня, 18 марта, ожидается день с небольшим снегом.

- Местами будет туман, гололедица. Ветер восточной четверти подует со скоростью 5–10 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Температура днем поднимется до +2…-3 градусов.

В 2020 году было теплее — до +12 градусов.

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