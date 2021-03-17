Жительница Балакова отдала мошенникам больше 5 тысяч рублей за кукол

В Балакове Саратовской области 45-летняя женщина доверилась аферистам.

- В интернете она нашла объявление о продаже двух фэшн-кукол, перевела продавцу 5,2 тыс. рублей. Однако товара она не дождалась, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Поняв, что ее обманули, гражданка пошла в полицию. Там возбудили дело и задержали 24-летнюю жительницу Ростова-на-Дону. Ее привезли в Саратовскую область, тут она призналась, что действительно торговала куклами, но они закончились, а денег хотелось.

Злоумышленнице выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.