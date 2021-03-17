Панков: Изменения в законодательстве помогут обезопасить жителей от мошенников

Николай Панков

Депутат Государственной думы Николай Панков принял участие в разработке нового законопроекта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Принял участие в разработке нового законопроекта. Сегодня рассмотрим его на пленарном заседании в Госдуме.

Речь о том, что оператор сотовой связи должен в обязательном порядке передавать в неизменном виде телефонный номер, с которого абоненту приходит сообщение или поступает звонок. Такая норма существовала и ранее. Но теперь за ее неисполнение будет наступать административная ответственность в виде штрафа.

Такой закон поможет уменьшить количество спама, а также снизить риск пострадать от мошенников. Мы каждый день получаем множество спам-звонков, смс-рассылок. Часто звонят в вечерние часы — это мешает людям. Согласитесь, что не всегда это реальные представители операторов связи или банков. Пострадавшими от действий таких «дельцов» часто становятся наши дети и пенсионеры. Так быть не должно.

Обсудим с коллегами, что еще нужно доработать. Чтобы инициатива была принята в ближайшее время, — пишет Николай Панков.

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