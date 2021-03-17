Роспотребнадзор: Саратовцы не осознают последствий взятия кредитов онлайн

В "Комсомольской правде" обсудили защиту прав потребителей Фото: Екатерина Семенова

На пресс-конференции в «Комсомольской правде» в Саратове 17 марта эксперты рассказали о защите прав потребителей.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», участие в мероприятии приняла Наталья Полубатко, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей.

Она сообщила, что в 2020 году жители области стали чаще брать кредиты в микрофинансовых организациях с помощью онлайн-сервисов.

Хотя это удобно, но влечет за собой серьезные риски.

- Многие люди действуют вслепую, не осознают последствий использования электронной подписи. Думают, что если не расписались в договоре лично, то кредит не взяли, — предостерегла она.

Кроме того в договорах часто встречаются условия на автоматическое списание средств по другим видам услуг.

Серьезной проблемой для потребителя может стать нежелание внимательно читать договор, например, такое часто происходит, когда люди покупают гаджеты в кредит.

- Сотрудники Роспотребнадзора проводили контрольные закупки в салонах связи. Были выявлены такие нарушения, как навязывание дополнительных услуг, применение разных цен по оплату наличными или безналом, — рассказала Наталья Полубатко.

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