На Вавилова в Саратове продолжается снос ларьков

В центре Саратова продолжается снос ларьков на улице Вавилова между Мирным переулком и улицей Рахова.
Сквер на Вавилова соединит площадь Кирова и Рахова в одну пешеходную зону.
- Эта территория является частью большого пешеходного кольца, создание которого инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, — написал глава города на своей странице в Инстаграм.
Пока что снесено шесть ларьков, работа продолжится.
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