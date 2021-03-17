На Вавилова в Саратове продолжается снос ларьков

В центре Саратова продолжается снос ларьков на улице Вавилова между Мирным переулком и улицей Рахова.

Сквер на Вавилова соединит площадь Кирова и Рахова в одну пешеходную зону.

- Эта территория является частью большого пешеходного кольца, создание которого инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, — написал глава города на своей странице в Инстаграм.

Пока что снесено шесть ларьков, работа продолжится.

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