Депутат облдумы предложил наделить медиков «полицейской» неприкосновенностью

Андрей Воробьев

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») прокомментировал очередное нападение на медика в нашем регионе. По его мнению, врачей стоит наделить статусом неприкосновенности.

Напомним, позавчера, 15 марта, в Балашове пьяные молодые люди несколько раз ударили фельдшера «скорой». Женщина приехала на вызов к пациентке. Вчера нападение прокомментировал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Андрей Воробьев напомнил, что в российском законодательстве наказуемо любое хулиганство, однако если правонарушение совершено в отношении полицейского, ответственность за него значительно возрастает. Он заявил, что для врачей, которые исполняют служебные обязанности, должна действовать аналогичная норма.

Депутат подчеркнул, что в Саратовской области 20 тыс. фельдшеров, которые в круглосуточном режиме сражаются с коронавирусной инфекцией «на передовой». При этом региону не хватает двух тысяч специалистов этого профиля.

- При поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в регионе принимают меры поддержки медиков – средняя зарплата в отрасли растет, молодым специалистам предоставляют подъемные, для врачей строят дома. Но надо продолжать эту работу – необходимо обеспечить безопасность медиков и повысить престиж их профессии, – заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что защитить медиков обязаны полиция, прокуратура и суды.

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