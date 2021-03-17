В Саратове из-за пожара эвакуировали людей из ТЦ «Сити Молл»

Пожарные выехали тушить торговый центр. Фото из соцсетей

В Заводском районе Саратова сегодня днем, 17 марта, случился пожар в ТЦ «Сити Молл».

- В 14:25 поступил вызов на Новоастраханское шоссе, 80. К месту выехали подразделения — десять единиц техники. Оказалось, что произошло короткое замыкание без распространения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Сотрудники ТЦ эвакуировали людей.

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