В Саратовской области пенсионеры окончили факультет «Информационных технологий»

В Петровском районе Саратовской области завершилось обучение на факультете «Информационных технологий» «Университета третьего возраста».

- Пенсионеры получили свои сертификаты в комплексном центре социального обслуживания населения. Ежегодно участниками программы становятся около 1,5 тыс. пожилых жителей региона, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты.

Учебный курс реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

За время обучения пенсионеры посещают 20 занятий в малых группах или онлайн-формате, где знакомятся с компьютером, учатся работе с популярными интернет-сервисами, ведению социальных сетей и получению государственных услуг в электронном виде. В конце их ожидает тест.

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