Мужчина впал в кому и умер в больнице Новоузенска

В Новоузенске Саратовской области 57-летний мужчина умер в больнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его госпитализировали 12 марта в состоянии комы. 16 марта он скончался, несмотря на медицинскую помощь.

Мужчина жил в доме на улице Крондштатская, где его и обнаружила сестра. Оказалось, что у мужчины травмы на голове и теле.

Сейчас проводится проверка, которая позволит установить точную причину и обстоятельства гибели. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.