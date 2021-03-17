«Единая Россия» предложила депутатам поддержать инициативу по предоставлению льгот для питающих организаций, работающих в сельских школах

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Такая инициатива была принята в рамках работы партийного проекта «Здоровое детство» Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия».

На встрече с представителями администрации ЭМР, партии и питающих организаций, участники встречи обсудили вопрос предоставления льгот для питающих организаций, работающих в школах города Энгельса и сельских школах Энгельсского района. По инициативе Энгельсского отделения партии «Единая Россия» коллегиально принято решение внести данный вопрос на рассмотрение Собранию депутатов Энгельсского муниципального района.

- Данная инициатива позволит значительно улучшить качество школьного питания. За счет снижения стоимости арендной платы питающие организации смогут перераспределить балансовые расходы и направить высвобожденные средства на повышение качества приготовленных блюд, — рассказал Дмитрий Плеханов.

Дмитрий Плеханов

Мероприятие состоялось на площадке Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия». На встрече присутствовали исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов, заместитель главы Энгельсского района по социальной сфере Иван Дзюбан, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Алла Фетисова, районные и областные депутаты, директора сельских школ, представители общественности, а также представители питающих организаций.

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