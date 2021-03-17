Депутаты в комитете по ЖКХ Саратовской облдумы выступили против обращения к Москве за деньгами для многодетных

В Саратовской областной думе решили не просить денег у Москвы для многодетных семей

На комитете по ЖКХ Саратовской областной думы 17 марта отказались выступать с обращением к федеральному центру о выделении средств на подвод коммуникаций к участкам, которые выдают многодетным семьям.

Инициативу попросить денег на подведение коммунальной инфраструктуры к участкам выступила депутат Зинаида Самсонова («Справедливая Россия»). По ее данным, сегодня электричеством обеспечены лишь 63% участков, а газом 55% земельных наделов. Которые местные власти предоставили в соответствии с поручением Путина многодетным семьям. По подсчетам регионального Минстроя для обеспечения коммуникациями уже выданных участков необходимо более 4 млрд рублей.

За то, чтобы вынести обращение на заседание думы с рекомендацией «принять», проголосовали представители КПРФ, сама Самсонова и беспартийный депутат Иван Чепрасов. Остальные члены комитета, которых оказалось большинство, проголосовали за вынесение обращения с рекомендацией «отклонить».

Ранее председатель комитета Сергей Гладков высказал мнение, что деньги на эти коммуникации должен найти регион, то есть областное правительство, самостоятельно.

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