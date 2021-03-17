В Саратовской области остро не хватает новостроек

Спрос на новостройки в Саратовской области растет
Фото: Екатерина Семенова
Саратовская область вошла в число российских регионов, где не хватает новостроек, чтобы удовлетворить покупательский спрос.
К такому выводу пришли эксперты, опрошенные РИА «Недвижимость».
По итогам февраля в Саратовской области спрос значительно превысил предложение. Число объявлений о продаже сократилось на 28%, а спрос вырос на 43%. Такие данные представил эксперт «Авито Недвижимость».
Такая же ситуация складывается в Пермском и Алтайском краях и Башкортостане.
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