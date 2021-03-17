Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество17 марта 2021 12:56

В Саратовской области остро не хватает новостроек

Спрос вырос на 43%, а предложение упало на 28%
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Спрос на новостройки в Саратовской области растет

Фото: Екатерина Семенова

Саратовская область вошла в число российских регионов, где не хватает новостроек, чтобы удовлетворить покупательский спрос.

К такому выводу пришли эксперты, опрошенные РИА «Недвижимость».

По итогам февраля в Саратовской области спрос значительно превысил предложение. Число объявлений о продаже сократилось на 28%, а спрос вырос на 43%. Такие данные представил эксперт «Авито Недвижимость».

Такая же ситуация складывается в Пермском и Алтайском краях и Башкортостане.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.