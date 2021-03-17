На месте приземления Гагарина наладили сотовую связь

Сотовую связь наладили на месте приземления Гагарина

На территории Парка покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина установлена вышка сотовой связи.

Раньше на месте приземления первого космонавта был слабый сигнал сотовой связи и мобильного интернета. Теперь сигнал стандарта LTE различных сотовых операторов будет доступен на территории мемориально-образовательного комплекса.

Отметим, что устойчивая мобильная связь и доступ к мобильному интернету появится не только в самом Парке, но и в близлежащих населенных пунктах.

На сегодняшний день операторами связи завершены работы по монтажу основного оборудования.