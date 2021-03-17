Жители Ленинского района остались без отопления из-за поврежденной теплосети во время работ КВС

Жители домов в Ленинском районе остались без отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове жилые дома Ленинского района остались без отопления на неопределенный срок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «Т Плюс», произошла авария на сетях теплоснабжения по вине сторонней водоснабжающей организации во время несанкционированных вскрышных работ.

Из-за этого в котельную на улице Мира, 7Б перестала поступать вода, и компания была вынуждена прекратить подачу отопления.

Без тепла остались дома на улицах Мира, Одесская, Международная и площадь Ленина. Когда подача ресурса возобновится — пока не известно.

По данным «КП-Саратов», сети были повреждены во время работ ООО «КВС».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.