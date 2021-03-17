Жители Ленинского района остались без отопления из-за поврежденной теплосети во время работ КВС

Жители домов в Ленинском районе остались без отопления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Саратове жилые дома Ленинского района остались без отопления на неопределенный срок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «Т Плюс», произошла авария на сетях теплоснабжения по вине сторонней водоснабжающей организации во время несанкционированных вскрышных работ.
Из-за этого в котельную на улице Мира, 7Б перестала поступать вода, и компания была вынуждена прекратить подачу отопления.
Без тепла остались дома на улицах Мира, Одесская, Международная и площадь Ленина. Когда подача ресурса возобновится — пока не известно.
По данным «КП-Саратов», сети были повреждены во время работ ООО «КВС».
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