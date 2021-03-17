Парк «Россия — моя история» в Саратове подготовил новую выставку к 60-летию полета Гагарина

. Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 17 марта, в парке Россия моя история прошел тур по мультимедийному контенту о космосе к 60-летию полета первого человека в космос.

- Каждый год в Саратовской области тема космонавтики должна звучать особенно. Так случилось и мы можем претендовать на роль космической гавани не меньше, чем Байконур, — сказал директор парка Дмитрий Кубанкин.

По его словам, парк "Россия - моя история" хорошо подготовился к 60-летию полета Гагарина.

Дмитрий Кубанкин Фото: Ольга Симонова

Выставка будет разделена на блоки.

Собравшимся рассказали и показали истории об освоении космоса, о достижениях учёных и конструкторов в этой сфере, а главное — о легендарном полете первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Экскурсовод Юлия провела собравшихся по экспозициям, рассказала о Гагарине, Терешковой, Леонове, приземлении Гагарина на саратовской земле, также в парке есть викторина на космическую тему, интересные факты о космонавтах, космосе.

В парке по электронной почте продолжают принимать рисунки на космическую тему, архивные фото, например, с места приземления и т.д. Их покажут 12 апреля на специальной выставке.

Отдельным блоком проекта «Поколение космоса» станет выставка из личного архива фотохудожника Алексея Леонтьева. Он много лет собирал фотографии и данные на эту тему — открытки с автографами и другое.