Саратовский областной суд подтвердил законность уголовного дела в отношении экс-прокурора Пригарова

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Саратовский областной суд подтвердил законность возбуждения уголовного дела в отношении экс-прокурора Кировского района Андрея Пригарова.

Судья Галина Логинова оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу адвоката — без удовлетворения.

Ранее Волжским районным судом города Саратова была рассмотрена жалоба адвоката Пригарова. Защита полагала, что у следствия было недостаточно времени для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении спецсубъекта. Кроме того, такое решение было основано лишь на показаниях одного свидетеля. Из материалов проверки виновность Пригарова в совершении преступления не усматривается. Адвокат уверен, что у следствия не имелось каких-либо правовых оснований и достаточных данных для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

- Суд исходил из того, что при возбуждении уголовного дела имеет значение лишь наличие повода и основания для этого. На этой стадии не подлежит установлению факт виновности или невиновности лица в совершении преступления. Возбуждение уголовного дела – это лишь начало предварительного расследования, в ходе которого производится сбор достаточных доказательств. Они ложатся в основу предъявляемого лицу обвинения. Вопрос о наличии вины обвиняемого в совершении преступления может быть решен только в ходе судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела по существу, — поясняется на сайте областного суда.

По версии следствия, с декабря 2017 по декабрь 2020 года Пригаров получил от «представителя коммерческой организации» взятки на общую сумму не менее 18 млн рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.