За сутки мошенники заработали на доверчивых саратовцах 419 тысяч рублей

В Саратове за сутки четверо местных жителей доверились мошенникам и перечислили «банковским» работникам 419 833 рубля.

В УМВД по Саратову рассказали, что 28-летний житель Волжского района поверил неизвестной собеседнице, которая по телефону представилась сотрудницей банка,и сообщила, что мошенники оформили кредит от имени саратовца. Она предложила взять аналогичный заем, а затем перечислить полученные финансы на «безопасный счет». Мужчина последовал указаниям незнакомки, в результате чего обогатил мошенников, фактически перечислив им 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».