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Происшествия17 марта 2021 10:45

За сутки мошенники заработали на доверчивых саратовцах 419 тысяч рублей

Четверо горожан доверились телефонных аферистам
Источник:kp.ru
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В Саратове за сутки четверо местных жителей доверились мошенникам и перечислили «банковским» работникам 419 833 рубля.

В УМВД по Саратову рассказали, что 28-летний житель Волжского района поверил неизвестной собеседнице, которая по телефону представилась сотрудницей банка,и сообщила, что мошенники оформили кредит от имени саратовца. Она предложила взять аналогичный заем, а затем перечислить полученные финансы на «безопасный счет». Мужчина последовал указаниям незнакомки, в результате чего обогатил мошенников, фактически перечислив им 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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