Житель Саратовской области получил четыре года колонии за рассылку интим-фото знакомой девочки

Суд приговорил 38-летнего жителя Новобурасского района Саратовской области к четырем годам исправительной колонии общего режима за рассылку фотографий обнаженной девочки. Ранее они общались, и девочка сама сделала интим-фото и поделилась ими с ухажером.

В полицию Пензенской области обратилась мать несовершеннолетней по поводу того, что знакомым ее дочери в соцсетях пришли ее совсем не детские фото. Следственный комитет соседнего региона возбудил уголовное дело о распространении порнографии с изображениями несовершеннолетних.

Следствие и суд установили, что в августе 2017 года в соцсети житель Саратовской области познакомился с жительницей соседнего региона, которой на тот момент было 13 лет. Мужчина об этом знал, но его не остановило.

- Он расположил девочку к общению и попросил прислать фото интимного характера, что последняя в силу юного возраста сделала. В октябре 2017 года девочка прекратила с ним общение. Рассердившись на принципиальность и несговорчивость девочки, мужчина проанализировал список ее друзей в социальной сети, и, изготовив скриншоты с присланных ею в 2017 году фотографий, в период с 27 по 28 июля 2019 года разослал ее друзьям, - пояснили в СУ СКР Саратовской области. Мужчину даже объявили в федеральный розыск, и задержали в Уфе, где он находился проездом, возвращаясь с вахты.