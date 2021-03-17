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Общество17 марта 2021 10:07

Житель Петровска не смог продать машину из-за 70 штрафов ГИБДД

Общая сумма долга составила 60 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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Судебные приставы в Петровском районе Саратовской области не дали продать машину местному жителю, пока он не оплатит все штрафы ГИБДД.

29-летний мужчина накопил 70 неоплаченных штрафов за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу движения. В совокупности сумма долга превысила 60 тысяч рублей.

Долг гасить мужчина не собирался, по адресу регистрации не жил, поэтому судебному приставу пришлось наложить временный запрет на совершении регистрационных действий в отношении его автомобиля Lada Vesta, 2018 года выпуска.

- Долг гражданину пришлось оплатить полностью, так как вынесенный запрет помешал ему продать транспортное средство, - сообщили в УФССП.