АНО «Сфера» оставили без действующей лицензии на управление домами за деятельность не прописанную в уставе

Арбитражный суд отклонил жалобу АНО «Сфера» на решение и приказ Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Саратовской области об исключении с 01.11.2020 сведений о многоквартирных домах из реестра лицензий Саратовской области, находящихся в управлении АНО «Сфера».

Речь идет о лишении АНО «Сфера» права собирать платежи за коммунальные ресурсы.

Как сказано в материалах дела, прокуратура Саратовской области выяснила, что осуществляемая организацией предпринимательская деятельность, в том числе по управлению многоквартирными домами, противоречит правовому статусу АНО «Сфера». После этого ГЖИ издала приказ о недействительности выданной ранее «Сфере» лицензии.

Попытки организации отменить этот приказ ГЖИ суд оценил негативно. Как уточняется в тексте решения Арбитража, без создания хозяйственных обществ или участия в них осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами «Сфера» не имеет права.

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