За сутки еще 166 человек в Саратовской области заразились коронавирусом

У 96 заболевших коронавирусом за сутки выявлена пневмония Фото: Александр БОЙКО

В Саратовской области за сутки еще 166 человек заболели коронавирусом.

На 17 марта количество зараженных составляет 52 536, а выздоровевших — 47 317. За сутки вылечились 168 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове — 68, Энгельсском районе — 21, Вольском — 18.

Среди новых заболевших у 96 человек выявлена пневмония.

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