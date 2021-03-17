За сутки еще 166 человек в Саратовской области заразились коронавирусом

У 96 заболевших коронавирусом за сутки выявлена пневмония
Фото: Александр БОЙКО
В Саратовской области за сутки еще 166 человек заболели коронавирусом.
На 17 марта количество зараженных составляет 52 536, а выздоровевших — 47 317. За сутки вылечились 168 пациентов.
Больше всего новых случаев в Саратове — 68, Энгельсском районе — 21, Вольском — 18.
Среди новых заболевших у 96 человек выявлена пневмония.
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