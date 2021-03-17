Исторические документы городов Саратовской области передадут в государственный архив

Документы ряда городов Саратовской области планируется передать в государственный архив.

Речь об этом шла на заседании комитета по культуре Саратовской областной думы 17 марта.

Причина такого решения – путаница с принадлежностью документов. Дело в том, что, например, город Пугачев в разное время относился то к Самарской губернии, то к Нижне-Волжскому краю, лишь впоследствии войдя в состав Саратовской области. Из-за этого важные исторические документы сейчас находятся в архивах разных регионов. Их необходимо объединить в одном месте.

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