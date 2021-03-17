В Балашове гость забил хозяина табуретом по голове

В Балашове Саратовской области будут судить 38-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину мужчина признает лишь частично, заявив, что оборонялся.

По версии следствия, вечером 3 декабря он с приятелем пришел в гости к 64-летнему жителю дома на улице Колхозная. Мужчины устроили застолье на кухне.

Позже хозяйка дома и один из гостей легли спать, но проснулись примерно в четыре утра от шума. Оказалось, что хозяин и второй гость дерутся. При чем молодой собутыльник бьет пожилого табуретом по голове. А когда потерпевший упал – добил его ногами.

Раненый мужчина был госпитализирован, но скончался 5 января от закрытой травмы черепа.

Уголовное дело направлено в суд.

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