Подростка из Балашова отправили в воспитательную колонию за многочисленные кражи

В Балашове 16-летнего парня отправили в колонию за многочисленные кражи.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его 14-летний сообщник избежал наказания.

Кражи были совершены в июне и июле 2020 года. Добычей юных воришек стали строительные инструменты, велосипед, телефоны, продукты, деньги. Причем он не только не гнушался забираться в чужие дома, автомобили и магазины, но и обворовывал своих приятелей.

Теперь юноша проведет в воспитательной колонии год и два месяца. А уголовное преследование в отношении его приятеля прекращено в связи с примирением сторон.

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