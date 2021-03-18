В Аркадаке отец встал на защиту дочери от пьяного и убил его

ЧП случилось на улице Толстого в Аркадаке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аркадаке Саратовской области мужчина будет отрабатывать год и четыре месяца за смерть обидчика своей дочери.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд также постановил взыскивать с него 10% от заработной платы.

Трагедия разыгралась вечером 21 октября 2020 года. Около половины восьмого 17-летняя девушка гуляла по улице Толстого с друзьями. К ней пристали двое пьяных мужчин, не давая пройти.

Девушка позвонила своему брату с просьбой о помощи, и тот прибежал на выручку вместе с отцом. 48-летний мужчина потребовал от обидчика отстать от его дочери, но тот грубо и вызывающе ответил за что и получил удар кулаком в лицо.

Пострадавший упал и ударился головой об асфальт, но встал и продолжил ссору. После этого мужчина еще раз ударил его по телу, а потом ушел вместе с детьми.

На тот момент избитый был жив, но почувствовал себя плохо, и продавцы близлежащего магазина вызвали скорую помощь. Однако мужчина умер по пути в больницу.

Свою вину 48-летний отец девушки признал и раскаялся.

Пострадавший скончался по пути в больницу Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.