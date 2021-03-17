Сын заступился за мать и удушил дядю в Самойловке

В Самойловке Саратовской области вынесен приговор по делу об убийстве 61-летнего мужчины 28 ноября 2020 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, виновным признан 33-летний племянник погибшего.

В ту ночь пьяный мужчина пришел к дяде, чтобы продолжить застолье. Мужчины сели на кухне, но приятное времяпрепровождение с алкоголем не задалось — старший родственник принялся нецензурно ругать сестру, которая когда-то давно необдуманно продала свой дом в другом регионе.

Племянник обиделся за свою мать и потребовал извинений. А не получив их, ударил дядю кулаком по лицу. Когда мужчина упал, продолжил избивать его, попытался удушить шнуром удлинителя и в конце четыре раза ранил ножом в шею.

Именно удушение стало причиной смерти.

Когда родственник перестал подавать признаки жизни, злоумышленник пошел в полицию сдаваться. Свою вину он признал и раскаялся.

Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

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