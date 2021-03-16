Планируются изменения в закон о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет

Депутаты саратовской областной думы на заседании рабочей группы комитета по социальной политике 16 марта рассмотрели изменения в закон Саратовской области о выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

С 10 марта размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Такой указ подписал президент РФ.

В Саратовской области право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 9844 руб. Размер выплаты составляет 5095,5 руб. в месяц, что соответствует 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленной в регионе.

- Сейчас выплаты получают более 64 тысяч человек почти на 74 тысячи детей. В соответствии с действующим законодательством на выплату в этом году уже предусмотрено 4,4 млрд рублей. В случае принятия закона размер выплаты повысится, – заявила представитель министерства труда и социальной защиты.

После внесения изменений в действующий закон размер ежемесячной выплаты жителям нашей области в зависимости от дохода семьи может быть установлен в размере 5095,5 руб. (50% величины прожиточного минимума на детей), 7643,25 руб. (75%) или 10191 руб. (100% величины прожиточного минимума для детей).

Подать заявление на пересмотр выплаты жители области, уже являющиеся получателями этого вида государственной поддержки, смогут после 1 апреля после принятия всех нормативно-правовых документов региона.

Из федерального бюджета на дополнительные расходы выделят 3,7 млрд рублей, из областного бюджета выделяются полмиллиарда рублей.

Проект решения вынесен на заседание комитета с учетом доработки – нужно определить четко, какие документы необходимо представлять в министерство для получения выплаты. В случае одобрения на комитете его передадут для окончательного принятия на заседании думы.