Саратовский перевозчик отказался от 15 маршрутов

У чиновников регионального минтранса есть три месяца чтобы провести конкурсы на 15 автобусных пригородных маршрутов, от которых отказывается нынешний перевозчик - АО «Автокомбинат-2».

В минтрансе Саратовской области «КП-Саратов» пояснили, что заявление об отказе от маршрутов поступило 12 марта. Новый конкурс обещают объявить в течение месяца.

Если этого не произойдет, к середине июля без автоперевозчика могут остаться следующие маршруты:

№ 223 Саратов (ЦКР) — поселок Дубки, № 225 Саратов (ЦКР) — Красный Октябрь, № 229К Саратов (площадь Ленина) — поселок Расково, № 232 Саратов (ЦКР) — Красный Октябрь — Михайловка, № 238 Саратов (ЦКР) — село Свинцовка, № 241 Саратов (площадь Ленина) — село Усть-Курдюм (пляж), № 245 Саратов (площадь Ленина) — Волжские Дали — село Пристанное, № 247 Саратов (железнодорожный вокзал) — Энгельс (Ярмарка)», № 251 ТЦ «Happy Молл» — село Усть-Курдюм (пляж)», № 284Б Саратов (железнодорожный вокзал) — Энгельс (Химволокно), № 330 Саратов (ЦКР) — село Юрловка, № 348 Саратов (площадь Ленина) — село Малая Скатовка, № 445 Саратов (ЦКР) — Усовка, № 463 Саратов (ЦКР) — село Елшанка, № 491 Саратов (железнодорожный вокзал) — ЗАТО Светлый.