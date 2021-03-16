В Саратове снесут еще три аварийных дома

В Саратове еще три дома признали аварийными.

Судя по распоряжениям, которые подписал глава города Михаил Исаев, их должны снести до 1 апреля 2023 года.

Речь идет о доме №10 по улице Белоглинская (литеры А, Б, В и Г), доме №3 по Буровой, доме №36 по улице Антонова.

В течение трех месяцев с даты распоряжений гражданам надо отселиться из аварийных домов.

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