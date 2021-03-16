На Саратов надвигается снегопад Фото: Екатерина Семенова

В Саратове завтра, 17 марта, ожидается снегопад.

- В связи с этим обращаемся к автовладельцам с просьбой быть предельно внимательными и осторожными. Рекомендуем воздержаться от дальних поездок и пользоваться общественным транспортом, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Также следует соблюдать скоростной режим.

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