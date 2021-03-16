Партия «Новые люди» в Саратове была готова ответить на вопросы СМИ

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16 марта на площадке регионального отделения партии «Новые люди» прошла пресс-конференция с представителями местных СМИ.

На мероприятии обсуждались промежуточные результаты работы партийного отделения с момента открытия, будущие проекты, также прошло знакомство с наиболее активными сторонниками партии в регионе, такими как Илья Левин, Константин Стрельников, Валерий Бойков и Вера Брежнева.

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У представителей СМИ региона появилась возможность задать интересующие вопросы и получить ответы от секретаря регионального отделения Андрея Зобнина и других сторонников.

Кроме того, обсудили цели партии в регионе, отношение к действующей власти и тех законодательных инициативах, которые партия предлагает уже сейчас.

- Сегодня проводить подобные мероприятия для политической партии необходимо. Это показывает нашу готовность отвечать на любые вопросы честно и открыто. Мы готовы и не боимся работать на земле, а не только там, где нам выгодно, потому что #ЛюдиВажнее, — прокомментировал встречу Дмитрий Горбунов, сторонник партии «Новые люди».