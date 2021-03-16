После рейдов полиции по рынкам Саратова и фиктивным квартирам возбуждено 23 уголовных дела

Рейды по рынкам полиция Саратова обещала продолжить

Полиция Саратова провела рейды по рынкам Саратова и адресам учета иностранцев. В результате возбуждено 23 уголовных дела по фиктивной регистрации по месту жительства и фиктивной постановки на учет иностранцев.

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Профилактические рейды в Саратове проходили с 9 по 16 марта. В полиции предупредили, что подобные рейды будут продолжать, и предлагает всем, кому известна информация о нарушениях в сфере миграционного законодательства, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).