Володин нашел 100 млн рублей на квартиры для многодетных семей

В Саратовскую область поступили 100 млн рублей за счет привлеченных источников, которые председатель ГД Вячеслав Володин обещал найти для ликвидации очереди на жилье многодетных семей.

Сейчас в ней 29 многодетных семей, денег хватит, чтобы для всех купить или построить жилье.

Как заявил Володин в видеообращении, которое появилось в пабликах его сторонников в соцсетях, со следующего года регион сможет уже самостоятельно решать проблемы обеспечения жильем таких семей.

- Но самое главное, имея средства, построить, приобрести жилье качественное, ну и, конечно, чтобы оно было соответствующим по всем требованиям для той многодетной семьи, которая стоит на очереди и которая должна будет получать эту квартиру. Это, как правило, большая квартира, и площадь ее зачастую выше 100 кв. м. Поэтому качество и соответствие всем требованиям — вот что должно быть при реализации этой программы. Надеюсь, что те, кто отвечает за это, понимают свою ответственность, — заявил Володин.

Он предложил обеспечить за этой программой общественный контроль, чтобы потом не пришлось «краснеть за недоделки, как зачастую это происходит».